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Российская фигуристка Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Италии

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Ольга Бенар/РИА «Новости»

Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Турине (Италия).

Россиянка получила 165,05 балла за прокат произвольной программы. По сумме двух программ Щербакова получила 236,78 балла.

Серебряную медаль добыла россиянка Майа Хромых (235,35 балла). Фигуристка из Бельгии Луна Хендрикс заняла третье место, набрав 219,05 балла.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию соревнований.

Щербакова является чемпионкой мира — 2021, победительницей командного чемпионата мира по фигурному катанию — 2021, серебряным призером чемпионата Европы — 2020, серебряным призером финала Гран-при — 2019, трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021), серебряной призеркой чемпионата мира среди юниоров — 2019.

Гран-при по фигурному катанию. Третий этап. Турин
Женщины. Произвольная программа

Сумма
1. Анна Щербакова — 236,78

2. Майя Хромых (обе — Россия) — 226, 35

3. Луна Хендрикс (Бельгия) — 219,05...

7. Софья Самодурова (Россия) — 180,59

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая сравнила Камилу Валиеву и Елизавету Туктамышеву.

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