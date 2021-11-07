Неймар посвятил гол погибшей певице

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар отметился двумя забитыми мячами в матче 13 тура чемпионата Франции против «Бордо».

После первого забитого гола форвард показал футболку с надписью, посвященной погибшей в авиакатастрофе бразильской певице Марилии Мендосе.

Трагедия произошла в штате Минас-Жерайс. На борту легкого самолета также находились еще четыре человека.

Артистка в 2019 году стала лауреатом премии Latin Grammy.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году. В составе парижской команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), трехкратным обладателем Кубка страны (2017/18, 2019/20, 2020/21), победителем Кубка лиги (2017/18) и двукратным обладателем Суперкубка Франции (2018, 2020).

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет €100 млн.

Ранее Неймар ответил на вопрос по поводу своего образа жизни, который часто критикуют как болельщики «ПСЖ», цвета которого он защищает, так и сборной Бразилии.