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Экс-президент «Локомотива» о переигровке с «Галатасараем»: мы их обыграем

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Umit Bektas/Reuters

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал инцидент, произошедший в матч Лиги Европы между «железнодорожниками» и «Галатасараем», после которого турецкий клуб потребовал переиграть встречу, либо присудить победу себе. Слова Наумова передает «Спорт-Экспресс».

На 91-й минуте защитник «железнодорожников» Дмитрий Живоглядов сфолил в середине поля, за что арбитр показал футболисту сразу же желтую карточку. Однако после этого случилась потасовка около фанатской трибуны, после которой рефери из Швейцарии Сандро Шерер наказал предупреждением Мбайе Диане, Дмитрия Баринова и Живоглядова. Последний был удивлен второй желтой карточке, однако его не удалили с поля.

«Думаю, «Галатасарай» погорячился с этим вопросом. Он сейчас обеспечил себе выход в евровесну. Но в переигровке «Локомотив» может и одержать победу, нам это под силу. Тогда «Галатасарай» может всего лишиться, зря они все это затеяли.Вины «Локомотива» нет в решении судьи, так что технического поражения не будет. Дальше решение за УЕФА. «Локомотиву» переигровка только на руку, мы их обыграем в ответном матче. Когда такие моменты возникают, все складывается против той команды, которая хочет лучшее из того, что она получила», – сказал Наумов.

Счет в самом конце первого тайма открыл игрок клуба из Стамбула Софьян Фегули. За 20 минут до финального свистка равновесие восстановил Франсуа Камано.

В турнирной таблице группы «Локомотив» занимает четвертое место, набрав два очка. «Галатасарай» располагается на первой строчке, имея в активе восемь баллов.

В следующем туре красно-зеленые сыграют с римским «Лацио». Встреча пройдет 25 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени. «Галатасарай» померится силами с французским «Марселем». Встреча пройдет 25 ноября.

Ранее экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал инцидент в матче против «Галатасарая».

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