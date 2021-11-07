Стало известно, в каком случае УЕФА не примет протест «Галатасарая» по матчу с «Локомотивом»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может не принять протест турецкого «Галатасарая» по матчу группового этапа Лиги Европы с московским «Локомотивом», передает »Спорт-Экспресс».

Руководство стамбульского клуба просит назначить «Локомотиву» техническое поражение или переиграть встречу.

В соответствии с регламентом протест в письменной форме с указанием соответствующих оснований в течение суток после окончания игры. Если «Галатасарай» направил жалобу только 6 ноября, то протест не будет рассмотрен.

На 91-й минуте защитник «железнодорожников» Дмитрий Живоглядов сфолил в середине поля, за что арбитр показал футболисту сразу же желтую карточку. Однако после этого случилась потасовка около фанатской трибуны, после которой рефери из Швейцарии Сандро Шерер наказал предупреждением Мбайе Диане, Дмитрия Баринова и Живоглядова. Последний был удивлен второй желтой карточке, однако его не удалили с поля.

Ранее российский судья Игорь Федотов, комментируя инцидент в матче группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Галатасараем», после которого турецкий клуб потребовал переиграть встречу, заявил, что оснований для переигровки нет.