Наставник «Сочи» о разгроме над ЦСКА: мы могли забить больше

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал победу своей команды в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА, передает «Спорт-Экспресс».

«Думаю, первый тайм нам удался, а могли забить и больше. Есть большие вопросы по второму тайму, но слава богу, что выдержали этот натиск», — сказал Федотов.

Уже на четвертой минуте полузащитник «Сочи» Артур Юсупов открыл счет в матче. На 14-й минуте форвард Зандер Матео Кассьера удвоил преимущество своей команды. Он же на 16-й минуте довел счет до разгромного — 3:0. Единственный мяч в составе армейского клуба забил Константин Кучаев. В концовке встречи Игорь Юрганов забил четвертый мяч сочинцев.

Таким образом, «Сочи» занимает вторую позицию в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 27 очков. ЦСКА располагается на пятом месте, набрав 23 балла.