«Манчестер Юнайтед» отметился редким «достижением» в матче с «Манчестер Сити»

Футболисты английского «Манчестер Юнайтед» нанесли больше ударов в створ своих ворот, чем в ворота «Манчестер Сити» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, которая прошла на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 2:0 в пользу «горожан».

Стоит отметить, что «Юнайтед» нанес всего один удар в створ чужих ворот.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Юнайтед» занимает 11 место, набрав 17 очков. «Сити» располагается на втором месте, имея в активе 23 балла.

Ранее сообщалось, что руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник хочет возглавить «Манчестер Юнайтед» в случае отставки нынешнего главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.

Отмечается, что в 2019 году Рангник был близок к тому, чтобы сменить Сульшера на посту наставника «красных дьяволов».

Рангник стал руководителем по спорту и развитию «Локомотива» в июле 2021 года. В первое же трансферное окно клуб потратил около 30 млн евро на новые приобретения.

После карьеры игрока Рангник начал свою тренерскую карьеру в 1983 году, в возрасте 25 лет. В 1997 году он был принят на работу в бывший клуб «Ульм 1846», с которым в своем дебютном сезоне выиграл Региональную лигу «Юг».