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Футболист сборной России рассказал, как у него пытались увести жену

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РИА Новости

Футболист сборной России Александр Сутормин рассказал, как у него пытались увести жену.

«Мне жена рассказала, что к ней подошел знакомиться парень. Она говорит: «Молодой человек, я как бы замужем». И тут он ей отвечает: «А вот ты же ездишь на машине. У тебя же запаска лежит?» — сказал Сутормин на YouTube-канале сборной, отвечая на вопрос о лучшей фразе для знакомства с девушкой.

Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сутормин сыграл за петербургский «Зенит» в 13 матчах, забив три мяча.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о лидере национальной команды Хорватии Луке Модриче.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
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