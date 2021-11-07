Игрок сборной России рассказал, как он зашел в женский туалет

Футболист сборной России Александр Сутормин ответил на вопрос, какая ситуация может его смутить.

«Недавно, кстати, я зашел случайно в женский туалет. Нормально! Узнал об этом только тогда, когда вышел. Для кого-то, может, неловко будет, а я посмеялся и пошел дальше», — сказал Сутормин на YouTube-канале национальной команды.

Также Сутормин отметил, что даже эта ситуация не смутила его.

«Как мне сказал один мудрый человек: у нас есть язык, обо всем можно поговорить», — добавил он.

Национальная команда лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В ближайших матчах отборочного этапа чемпионата мира — 2022 подопечные Карпина сыграют с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сутормин сыграл за петербургский «Зенит» в 13 матчах, забив три мяча.

Ранее футболист сборной России Александр Сутормин рассказал, как у него пытались увести жену.