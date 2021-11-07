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Экс-игрок «МЮ» назвал лицемерием акции по борьбе с расизмом в футболе

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Reuters

Бывший игрок английского «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением о борьбе с расизмом, передает Daily Mail.

«Говорить «нет расизму» перед камерой до начала матча... Я не хочу быть участником этого. Людей заботит только то, что бьет по их карману. Ненавижу лицемерие», — сказал Эвра.

Игроки клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) преклоняют колено перед матчами в знак солидарности с антирасистским движением Black Lives Matter (BLM). После убийства в Миннесоте афроамериканца Джорджа Флойда движение получило активную поддержку со стороны спортсменов.

Ранее нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку считает, что преклонение колена перед матчами чемпионата Англии не является эффективным в борьбе с расовой дискриминацией.

Футболист считает, что капитаны команды Английской премьер-лиги (АПЛ), руководители клубов, главы социальных сетей, представители правительства и футбольных ассоциаций должны обсудить проблему расизма в футболе.

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