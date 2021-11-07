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Дацик проверил готовность Джигана к поединку с Емельяненко

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РИА Новости

Российский боец Вячеслав Дацик провел спарринг с рэпером Джиганом.

Дацик выложил в своем Instagram нарезку с их тренировки. Спортсмен заявил, что проверял готовность Джигана к бою с Александром Емельяненко.

Емельяненко в профессиональной карьере провел 37 поединков и выступал в рамках таких промоушенов, как PRIDE, M-1 Global, RCC, ACA. В сентябре он провел бой против блогера Артема Тарасова — встреча длилась три раунда и завершилась победой Емельяненко единогласным решением судей.

Изначально поединок с Джиганом должен был состояться 4 ноября в Москве, а местом его проведения могла стать «ВТБ Арена». Однако в начале октября Джиган сообщил, что поединок будет перенесен. Новые дата и время боя не назывались.

Ранее Азамат Бостанов, менеджер бойца ММА Александра Емельяненко, говоря о ходе переговоров по поединку своего клиента с рэпером Джиганом, заявил, что в данный момент нет площадки, которая готова провести данное мероприятие.

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