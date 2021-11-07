Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
РАН: содержащийся в черном перце пиперин блокирует COVID-19 05:20
На Урале сбежавшую от приемной семьи девочку разлучили... 05:20
Хави может повлиять на возможное возвращении Месси... 05:19
Российские банки заработали на инфляции более триллиона рублей 05:03
Водолазное судно вышло к потерпевшему бедствие контейнеровозу... 05:00
Голкипер «Монреаля» Прайс признался, что лечился от... 04:59
Диетолог Половинская назвала сладости, которые можно есть... 04:50
В Японии ушло в отставку правительство 04:44
Россиянам рассказали, когда в стране снизится заболеваемость... 04:36
Комментатор Орлов призвал забыть о Кокорине и назвал его ленивым 04:36

Коляда рассказал, как жена ему помогает при подготовке к соревнованиям

close
100%
Jessica Gow/Tt/Global Look Press

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о роли жены при подготовке к соревнованиям, передает РИА «Новости».

«Моя супруга мне не тренер, и на темы фигурного катания мы общаемся очень мало. Все, что касается настроя на соревнования, я делаю сам», — сказал Коляда.

Напомним, 6 ноября Коляда занял второе место на этапе Гран-при в Италии.

Коляда набрал 273,55 балла. Победителем соревнований стал японец Юма Кагияма (278,02). Замкнул тройку сильнейших представитель Италии Даниэль Грассль (269,00).

Фигурное катание. Этап Гран-при в Италии. Турин
Мужчины

1. Юма Кагияма (Япония) – 278,02.
2. Михаил Коляда (Россия) — 273,55.
3. Даниэль Грассль (Италия) — 269,00.
4. Денис Васильев (Латвия) – 248,44.
5. Джун Хван Ча (Южная Корея) — 247,74

Ранее комментатор и ведущий студии Первого канала Максим Траньков рассказал о том, у кого сложнее всего брать интервью.

«Михаил Коляда. Когда у него настроение хорошее, он может ярко отвечать, но когда не хочет, из него ничего не вытянешь. Расшатать Мишу очень сложно. Для этого надо быть профессиональным интервьюером. Условным Ургантом. Чтобы любого человека удавалось раскрутить на разговор. Пока не все получается. Но это вопрос больше ко мне, а не к Мише», — сказал Траньков.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+