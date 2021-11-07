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В «Локомотиве» отреагировали на новость о возможном уходе Рангника в «МЮ»

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Global Look Press

Московский «Локомотив» отреагировал на новость о возможном уходе руководителя по спорту и развитию клуба Ральфа Рангника в английский »Манчестер Юнайтед», передает Sport24.

«Советуем нашим болельщикам не реагировать на вбросы. На команду они никакого влияния не оказывают. «Локомотив» в плановом режиме готовится к матчу со «Спартаком», — сказали в «Локомотиве».

Рангник стал руководителем по спорту и развитию «Локомотива» в июле 2021 года. В первое же трансферное окно клуб потратил около 30 млн евро на новые приобретения.

После карьеры игрока Рангник начал свою тренерскую карьеру в 1983 году, в возрасте 25 лет. В 1997 году он был принят на работу в бывший клуб «Ульм 1846», с которым в своем дебютном сезоне выиграл Региональную лигу «Юг».

Ранее сообщалось о том, что руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник хочет возглавить «Манчестер Юнайтед».

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