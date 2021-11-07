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Геркус назвал ерундой возможную переигровку матча «Галатасарай» — «Локомотив»

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Официальный сайт «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал возможную переигровку матча Лиги Европы между турецким «Галатасараем» и красно-зелеными.

«Да ну, не будет никакой переигровки, что за ерунда», — написал Геркус в Telegram.

На 91-й минуте защитник «железнодорожников» Дмитрий Живоглядов сфолил в середине поля, за что арбитр показал футболисту сразу же желтую карточку. Однако после этого случилась потасовка около фанатской трибуны, после которой рефери из Швейцарии Сандро Шерер наказал предупреждением Мбайе Диане, Дмитрия Баринова и Живоглядова. Последний был удивлен второй желтой карточке, однако его не удалили с поля.

Руководство стамбульцев попросило Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присудить красно-зеленым техническое поражение или назначить переигровку.

Ранее юрист Михаил Прокопец оценил шансы турецкого «Галатасарая» добиться технического поражения московского «Локомотива» в матче Лиги Европы.

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Футбол. Чемпионат России
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