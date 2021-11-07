Канадский тренер рассказал, когда Медведева показала свое лучшее выступление

Канадский тренер Брайан Орсер рассказал о том, почему российская фигуристка Евгения Медведева прекратила с ним сотрудничество.

«Медведева очень хотела тренироваться в Канаде. Она поехала на шоу в Японию, а обратно смогла вернуться только в Россию. После этого она заболела ковидом, ей было очень плохо, а потом она решила перестать выступать. Евгения написала мне об этом. Было очень любезно и вежливо с ее стороны, что я узнал об этом от нее, а не от других.

Евгения продолжает многое давать фигурному катанию, даже сейчас, перейдя в профессионалы. Она отлично взаимодействует с болельщиками, комментирует на ТВ, принимает участие в шоу… Она блистательна. Медведева может работать и аналитиком фигурного катания.

Помню, как осенью 2019 года сопровождал ее на Гран-при России, на ее последнем полноценном турнире. Тогда, по моему мнению и по мнению многих специалистов, она исполнила свое лучшее выступление за всю карьеру», — приводит слова специалиста «Чемпионат.com».

Медведева взяла две серебряные медали на Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при. В прошлом сезоне фигуристка не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы спины и коронавируса.

Ранее Евгения Медведева ответила на вопрос, перейдет ли она в парное катание.