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Два бойца госпитализированы после очного боя на турнире UFC 268

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Ed Mulholland/USA TODAY Sports/Reuters

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Джастин Гэтжи, а также его соперник по UFC 268 Майкл Чендлер были госпитализированы после очного боя. Об этом сообщил глава промоушена Дана Уайт на пресс-конференции.

Напомним, Гэтжи победил Чендлера единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Эта победа стала для американца первой с момента поражения от Хабиба Нурмагомедова.

На счету 32-летнего Гэтжи 23 победы и три поражения, у 35-летнего Чендлера 22 победы и семь поражений.

В главном бою вечера сразились американцы Камару Усман и Колби Ковингтон. Победу единогласным решением праздновал Усман.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор MMA Fightingпод постом российского бойца Ислама Махачева в Twitter.

В 2015 году Махачев перед боем с Чедом Мендесом написал: «Страшно представить, что будет, если после таких разговоров Конор проиграет».

Макгрегор нашел этот пост через шесть лет и оставил под ним комментарий.

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