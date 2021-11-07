Капитан сборной России ответил на обвинения в жульничестве на Кубке Билли Джин Кинг

Капитан женской сборной России по теннису Игорь Андреев отреагировал на обвинения в жульничестве на Кубке Билли Джин Кинг.

Напомним, перед финалом турнира с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич Людмила Самсонова заменила изначально заявленную Анастасию Павлюченкову. В результате Самсонова переиграла Бенчич со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

«Я действовал по ситуации на корте. Это спорт, любой может травмироваться. Зачем нам мухлевать, если мы теряем игрока №1 в команде, с лучшим результатом в рейтинге?» — сказал Андреев на пресс-конференции.

В первом финале Дарья Касаткина одержала победу над Джил Тахман со счетом 6:2, 6:4.

Отметим, что сборная России выиграла этот турнир пятый раз и впервые за 13 лет.

До 2020 года турнир проводился под названием Кубок Федерации, в сентябре были переименованы в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию финального поединка.

Ранее экс-первая ракетка мира в парном разряде Пэм Шрайвер обвинила сборную России в жульничестве из-за замены перед финалом Кубка Билли Джин Кинг.