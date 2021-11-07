Адвокат назвал сумму, которую может заплатить Смородская за обвинения «Спартака» в расизме

Адвокат Александр Добровинский высказался о скандале с участием экс-президента московского «Локомотива» Ольги Смородской, которая назвала столичный «Спартак» «клубом расистов» за отказ от участия в акции Black Lives Matter перед матчем с «Лестером» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

«Что по практике грозит Смородской? Думаю, Смородской нужно будет официально извиниться перед клубом и, наверное, заплатить какую-то денежку. Какую? Российские суды не присуждают много. Думаю, будет что-то в районе 100-200 тысяч рублей», — приводит его слова «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак» сыграл вничью с «Лестером» (1:1). Счет в матче открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес. Восстановил равновесие хавбек английской команды Даниэль Амартей. На 75-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти от Джейми Варди.

После четырех матчей «Спартак» располагается на последнем месте в группе C, имея в активе четыре очка. «Лестер» находится на третьей позиции, набрав пять баллов.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Ольги Смородской.