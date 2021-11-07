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В Бразилии матч закончился дракой из-за картонных гробов

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Amanda Perobelli/Reuters

Матч «Интернасьонал» — «Гремио» (1:0) в рамках 30-го тура чемпионата Бразилии закончился дракой.

Болельщики хозяев после финального свистка судьи достали нестандартные баннеры — картонные гробы с изображением «Гремио». Этим фанаты намекали на практически неизбежный вылет соперника во второй дивизион чемпионата страны. Эту акцию поддержали и футболисты «Интернасьонала», которые взяли у болельщиков несколько картонных гробов «Гремио» и бегали с ними по полю.

Игроки проигравшей команды остались недовольны таким «перфомансом». В результате началась массовая драка, разнимать которую пришлось полиции. После стычки двое игроков получили красные карточки.

Ранее сообщалось, что болельщики «Гремио» после поражения на своем поле от «Палмейраса» в матче 29-го тура чемпионата Бразилии выбежали на поле и стали ломать оборудование для работы системы видеопомощи арбитрам (VAR).

При этом, футболисты клуба спряталась в подтрибунном помещении.

Отметим, что на 86-й минуте при счете 1:2 судьи после использования VAR отменили гол «Гремио», зафиксировав офсайд.

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