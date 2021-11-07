Сборную России по плаванию лишили серебра в смешанной эстафете на чемпионате Европы

Сборную России по плаванию лишили серебряных медалей в смешанной эстафете 4х50 м вольным стилем на чемпионате Европы — 2021 на короткой воде в Казани. Об этом сообщает сайт Всероссийской федерации плавания (ВФП).

Сборная Польши, занявшая третье место, подала протест на то что российские пловцы нарушили очередность выступления в эстафете. Протест был удовлетворен. В итоге, россияне были дисквалифицированы со второго места.

«Что можно сказать? Это очень досадная ошибка, ребята в спортивном запале допустили техническую ошибку, за это нас, конечно, наказали. Так бывает», — заявил наставник сборной России по плаванию Сергей Чепик.

Отечественные пловцы разделили второе место с представителями Италии. В составе российской команды выступали Владимир Морозов, Климент Колесников, Арина Суркова и Мария Каменева.

Ранее старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко рассказала, сколько зарабатывает в месяц.