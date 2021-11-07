В Красноярске во время футбольного матча мужчина выстрелил в 17-летнего игрока

В Красноярске во время матча школьного футбольного турнира мужчина выстрелил из травматического пистолета в 17-летнего игрока. Об этом сообщает NGS24.

Инцидент произошел вечером 6 ноября во дворце спорта «Изумруд». Как пишет издание, во время матча отец одного из игроков начал выкрикивать замечания в адрес команды-соперника. Один из ее футболистов отреагировал на слова и получил в плечо выстрел из травматического пистолета.

Пострадавший был госпитализирован. В полиции сообщают, что молодой человек уже покинул больницу и находится дома.

«Вот такие эмоции от игры иногда бывают. Подобное у нас происходит впервые. Говорят, что пистолет был не огнестрельный, а с резиновыми пулями. Мы сами мало что знаем», — прокомментировали инцидент в спорткомплексе.

Ранее сообщалось, что болельщики «Гремио» после поражения на своем поле от «Палмейраса» в матче 29-го тура чемпионата Бразилии выбежали на поле и стали ломать оборудование для работы системы видеопомощи арбитрам (VAR).