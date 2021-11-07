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Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Урала» на матч РПЛ

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РИА Новости

Стали известны стартовые составы «Урала» и петербургского «Зенита» на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичев, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Августиняк.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Круговой, Ракицкий, Ловрен, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Азмун.

После 13-туров подопечные Сергея Семака набрали 29 очков и занимают первую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Урал» с десятью очками расположился на последнем месте.

В следующем туре чемпионы России на своем поле примут «Нижний Новгород». Матч состоится 19 ноября в 19.00 (мск). «Урал» встретится с «Крыльями Советов» в Самаре 20 ноября. Стартовый свисток для команд прозвучит в 14.00 (мск).

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Сочи» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги одержал уверенную победу над московским ЦСКА со счетом 4:1.

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Футбол. Чемпионат России
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