Тутберидзе попыталась исполнить вращение перед входом в кафе

Официальный Instagram команды Этери Тутберидзе опубликовал видео, как заслуженный тренер России попыталась исполнить вращение перед входом в кафе. Получилось неуклюже и смешно.

Напомним, на Гран-при Италии ученицы Тутберидзе заняли два первых места — Анна Щербакова одержала победу, а Майя Хромых завоевала серебро.

Щербакова является чемпионкой мира — 2021, победительницей командного чемпионата мира по фигурному катанию — 2021, серебряным призером чемпионата Европы — 2020, серебряным призером финала Гран-при — 2019, трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021), серебряной призеркой чемпионата мира среди юниоров — 2019.

Гран-при по фигурному катанию. Третий этап. Турин

Женщины. Произвольная программа

Сумма

1. Анна Щербакова — 236,78

2. Майя Хромых (обе — Россия) — 226, 35

3. Луна Хендрикс (Бельгия) — 219,05...

7. Софья Самодурова (Россия) — 180,59.

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