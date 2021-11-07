Тарпищев ответил на претензии швейцарцев после финала Кубка Билли Джин Кинг

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на обвинения в жульничестве в адрес национальной команды на Кубке Билли Джин Кинг.

Напомним, перед второй встречей финала турнира с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич Людмила Самсонова заменила изначально заявленную Анастасию Павлюченкову, которая получила травму колена. В результате Самсонова переиграла Бенчич со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

Позднее на пресс-конференции команда Швейцарии назвала это решение нечестным.

«Правило замены регламентировано, всем известно, и введено с 1970-х годов. - Не понимаю, чем швейцарцы недовольны. Это элемент тактической борьбы, и именно 50 процентов нашего успеха — это тренерская работа», — приводит слова главы ФТР ТАСС.

В первом финале Дарья Касаткина одержала победу над Джил Тахман со счетом 6:2, 6:4.

Отметим, что сборная России выиграла этот турнир пятый раз и впервые за 13 лет.

До 2020 года турнир проводился под названием Кубок Федерации, в сентябре были переименованы в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию финального поединка.

Ранее капитан женской сборной России по теннису Игорь Андреев ответил на обвинения в жульничестве на Кубке Билли Джин Кинг.