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Адвокат — о словах Смородской: Россия не торговала рабами, у нее не было колоний в Африке

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РИА «Новости»

Адвокат Александр Добровинский ответил на вопрос, насколько велика вероятность положительного вердикта для московского «Спартака» в возможном процессе против экс-президента столичного «Локомотива» Ольги Смородской, которая назвала красно-белых «клубом расистов» за отказ от участия в акции Black Lives Matter перед матчем с «Лестером» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

«Вероятность положительного вердикта очень велика. Дело в том, что Смородская сказала совершенно неразумные вещи. Возможно, коленопреклонение можно было бы воспринять среди команд каких-то стран, которые были связаны с колониями и работорговлей. Хотя я не разделяю этого мнения. Не понимаю, почему сегодняшнее поколение должно быть в ответе за то, что делали 200-300 лет назад.

«Спартак» представляет страну, у которой не было колоний в Африке, которая не торговала рабами. Почему мы должны становиться на колени? Это смешно», — приводит слова адвоката «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак» сыграл вничью с «Лестером» (1:1). Счет в матче открыл полузащитник красно-белых Виктор Мозес. Восстановил равновесие хавбек английской команды Даниэль Амартей. На 75-й минуте голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил пенальти от Джейми Варди.

После четырех матчей «Спартак» располагается на последнем месте в группе C, имея в активе четыре очка. «Лестер» находится на третьей позиции, набрав пять баллов.

Ранее Александр Добровинский назвал сумму, которую может заплатить Ольга Смородская за обвинения «Спартака» в расизме.

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Футбол. Лига Европы
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