«Зенит» вдесятером не смог переиграть последнюю команду РПЛ

Петербургский «Зенит» не смог переиграть «Урал» (0:0) в Екатеринбурге в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

На 51-й минуте прямую красную карточку за грубый фол получил бразильский полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо.

Отметим, что в конце первого тайма судья мог удалить защитника гостей Ярослава Ракицкого, однако не показал украинцу вторую желтую карточку за срыв атаки у штрафной питерцев.

После 14 туров подопечные Сергея Семака набрали 30 очков и занимают первую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Урал» с 11 очками расположился на последнем месте.

В следующем туре чемпионы России на своем поле примут «Нижний Новгород». Матч состоится 19 ноября в 19.00 мск. «Урал» встретится с «Крыльями Советов» в Самаре 20 ноября. Стартовый свисток для команд прозвучит в 14.00 мск.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее футбольный клуб «Сочи» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги одержал уверенную победу над московским ЦСКА со счетом 4:1.