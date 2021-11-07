«Дженоа» объявила о назначении Шевченко на пост главного тренера

Итальянский клуб «Дженоа» официально объявил о назначении Андрея Шевченко на пост главного тренера команды.

Украинский специалист сменил на посту наставника команды Давиде Балладрини, который был отправлен в отставку 6 ноября.

В 12 сыгранных матчах нынешнего сезона «Дженоа» набрал девять очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.

Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины 1 августа. Под его руководством национальная команда выиграла 25 матчей, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

Под руководством Шевченко украинская команда дошла до четвертьфинала чемпионата Европы — 2020, где была разгромлена сборной Англии со счетом 0:4.

Ранее сообщалось, что Шевченко может стать наставником шотландского «Селтика». По информации The Sun, украинец являлся одним из кандидатов на смену нынешнему главному тренеру «Селтика» Анте Постекоглу, при котором команда выступает неудовлетворительно. Шотландский клуб находится на шестом месте в своем чемпионате и имеет два поражения в Лиге Европы этого сезона.