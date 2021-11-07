Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
В Арктике испытали первый российский дрон-спасатель 05:23
РАН: содержащийся в черном перце пиперин блокирует COVID-19 05:20
На Урале сбежавшую от приемной семьи девочку разлучили... 05:20
Хави может повлиять на возможное возвращении Месси... 05:19
«Известия»: российские банки заработали на инфляции... 05:03
Водолазное судно вышло к потерпевшему бедствие контейнеровозу... 05:00
Голкипер «Монреаля» Прайс признался, что лечился от... 04:59
Диетолог Половинская назвала сладости, которые можно есть... 04:50
В Японии ушло в отставку правительство 04:44
Россиянам рассказали, когда в стране снизится заболеваемость... 04:36

«Дженоа» объявила о назначении Шевченко на пост главного тренера

close
100%
Reuters

Итальянский клуб «Дженоа» официально объявил о назначении Андрея Шевченко на пост главного тренера команды.

Украинский специалист сменил на посту наставника команды Давиде Балладрини, который был отправлен в отставку 6 ноября.

В 12 сыгранных матчах нынешнего сезона «Дженоа» набрал девять очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.

Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины 1 августа. Под его руководством национальная команда выиграла 25 матчей, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

Под руководством Шевченко украинская команда дошла до четвертьфинала чемпионата Европы — 2020, где была разгромлена сборной Англии со счетом 0:4.

Ранее сообщалось, что Шевченко может стать наставником шотландского «Селтика». По информации The Sun, украинец являлся одним из кандидатов на смену нынешнему главному тренеру «Селтика» Анте Постекоглу, при котором команда выступает неудовлетворительно. Шотландский клуб находится на шестом месте в своем чемпионате и имеет два поражения в Лиге Европы этого сезона.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Италии
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+