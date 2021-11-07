«Спартак» и «Локомотив» объявили составы на матч РПЛ

Московские клубы «Спартак» и «Локомотив» определились со стартовыми составами на матч 14-го тура чемпионата России.

Стартовый состав «Спартака»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Литвинов, Игнатов, Мозес, Промес, Соболев.

Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме, Живоглядов, Ненахов, Едвай, Баринов, Жемалетдинов, Куликов, Марадишвили, Керк, Смолов, Камано.

Встреча между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Банк Арене». Главным арбитром назначен Иван Сиденков. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 13 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набравший 24 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 18 баллами располагается на девятой строчке.

Ранее бывший игрок сборной СССР по футболу Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и столичным «Локомотивом». По мнению эксперта, «железнодорожники» играют в агрессивный футбол и выглядят предпочтительнее.