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ЦСКА одержал победу над СКА в матче КХЛ

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РИА Новости

Московский ЦСКА нанес поражение петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Москве на «ЦСКА-Арене», завершилась со счетом 4:0 в пользу московских армейцев. В составе победителей дубль оформил Владислав Каменев, также отличились Лукас Валльмарк и Юаким Нордстрём.

Голкипер ЦСКА Адам Рейдеборн отразил все 17 бросков по своим воротам и оформил шат-аут.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующей встрече ЦСКА примет череповецкую «Северсталь», а СКА дома сыграет с ярославским «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва, Россия) — СКА (Санкт-Петербург, Россия) — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
1:0 — Каменев (Окулов, Григоренко) — 12:23
2:0 — Каменев (Григоренко, Нестеров) — 14:16 (5x4)   
3:0 — Валльмарк (Нестеров, Каменев) — 49:48 (5x4)   
4:0 — Нордстрём (Окулов, Соркин) — 57:29 (5x4)

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Хоккей. КХЛ
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