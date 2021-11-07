Тренер Орсер: Медведева была настоящей чемпионкой

Канадский тренер Брайан Орсер рассказал о работе с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

Специалиста спросили о том, смогла ли российская фигуристка раскрыть свой потенциал полностью.

«Она была лидером и вдохновляющим примером для всех этих девочек. Женя была чемпионкой, настоящей чемпионкой. Когда она попала к нам, то хотела создать новый стиль и продолжать кататься, она хотела стать сильнее. Думаю, наш совместный опыт был очень хорошим и что большего она сделать уже не могла», — цитирует Орсера «Чемпионат.com».

Медведева взяла две серебряные медали на Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при. В прошлом сезоне фигуристка не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы спины и коронавируса.

В настоящее время на выступает в проекте «Ледниковый период» на Первом канале.

Ранее Орсер рассказал, когда Медведева показала свое лучшее выступление.