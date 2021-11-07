Игрок «Спартака» Литвинов заработал удаление на 35-й минуте матча с «Локомотивом»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов заработал удаление на 35-й минуте матча 14-го тура чемпионата России против столичного «Локомотива».

Футболист получил вторую желтую карточку за грубый подкат. Первый «горчичник» он заработал на 11-й минуте. После первого тайма «железнодорожники» ведут со счетом 1:0. Мяч забил нидерландский нападающий Гирано Керк.

Встреча между «Спартаком» и «Локомотивом» проходит на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Банк Арене». Главным арбитром назначен Иван Сиденков. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 13 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набравший 24 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 18 баллами располагается на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго получил травму на разминке перед матчем 14-го тура чемпионата России против столичного «Локомотива». Точный характер травмы и сроки восстановления будут известны позднее.