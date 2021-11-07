«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ

Московский «Спартак» сыграл вничью со столичным «Локомотивом» в матче 14-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Банк Арене», завершилась со счетом 1:1. В составе «железнодорожников» мяч забил нидерландский нападающий Гирано Керк. У хозяев отличился Наиль Умяров.

На 35-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набравший 25 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 19 баллами располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Локомотив» примет грозненский «Ахмат», а «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром».

Ранее сообщалось, что защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго получил травму на разминке перед матчем 14-го тура чемпионата России против столичного «Локомотива». Точный характер травмы и сроки восстановления будут известны позднее.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур

«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 1:1

Голы: 0:1 — Керк, 23; 1:1 — Умяров, 64.

Удаления: Литвинов, 35 — нет.