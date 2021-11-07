Защитник «Локомотива» Едвай получил красную карточку после игры со «Спартаком»

Защитник московского «Локомотива» Тин Едвай получил красную карточку после окончания матча 14-го тура чемпионата России против столичного «Спартака».

Игрок, у которого уже была желтая карточка, подошел к главному арбитру Ивану Сиденкову и начал высказывать ему претензии, после чего был удален.

Встреча между «Спартаком» и «Локомотивом», прошедшая на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Банк Арене», завершилась со счетом 1:1. В составе «железнодорожников» мяч забил нидерландский нападающий Гирано Керк. У хозяев отличился Наиль Умяров.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набравший 25 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 19 баллами располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Локомотив» примет грозненский «Ахмат», а «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром».

Ранее сообщалось, что на 35-й минуте матча за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов.