Губерниев: «Спартак» вытащил такой матч, но Витории это вряд ли поможет

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результате матча 14-го тура чемпионата России между московскими клубами «Спартак» и «Локомотив».

«Спартак» вытащил такой матч! Но Рую это все равно вряд ли поможет… Там есть определенный показатель к зимнему перерыву по месту в таблице. И «Спартак» явно ниже. По игре команды масса вопросов!» — написал Губерниев в Telegram-канале.

Встреча между «Спартаком» и «Локомотивом», прошедшая на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Банк Арене», завершилась со счетом 1:1. В составе «железнодорожников» мяч забил нидерландский нападающий Гирано Керк. У хозяев отличился Наиль Умяров.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набравший 25 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 19 баллами располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Локомотив» примет грозненский «Ахмат», а «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром».

Ранее сообщалось, что защитник московского «Локомотива» Тин Едвай получил красную карточку после окончания матча 14-го тура чемпионата России против столичного «Спартака».