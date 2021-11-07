Тренер «Локомотива» назвал удаление Литвинова негативным фактором для команды

Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль высказался о результате матча 14-го тура чемпионата России против столичного «Спартака».

«Команда выдала прекрасный первый тайм, и удаление Литвинова немного сыграло негативную роль. Я могу это объяснить. Перед игрой у меня были опасения, потому что последние недели дались нам тяжело, энергозатратно, игроки не могли освежать состав так, как хотелось бы. Когда команда играет в большинстве, нужно бегать больше соперника, если ты хочешь продолжать доминировать. Но нам это не удалось», — цитирует Гисдоля РИА «Новости».

Специалист отметил, что доволен ничейным результатом.

Встреча между «Спартаком» и «Локомотивом», прошедшая на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Банк Арене», завершилась со счетом 1:1. В составе «железнодорожников» мяч забил нидерландский нападающий Гирано Керк. У хозяев отличился Наиль Умяров.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набравший 25 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 19 баллами располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Локомотив» примет грозненский «Ахмат», а «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром».

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результате матча.