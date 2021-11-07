Тренер «Спартака» Витория ответил на слухи о своем увольнении

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал информацию о своем возможном уходе из клуба.

«Не привык доверять слухам. Они появляются в соцсетях, но надо понимать, что такова тренерская жизнь. Нужно не обращать внимания на это и продолжать работать. Что в четверг, что сегодня команда показала отличные тактические решения. Мы продолжаем работать. У меня есть контракт, я верю в то, что делаю, я люблю клуб. У нас будет завтрашний день, мы будем работать», — цитирует Виторию РИА «Новости».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые, набравшие 19 очков, занимают девятое место в турнирной таблице первенства. В матче 14-го тура чемпионата страны столичный клуб дома сыграл вничью с московским «Локомотивом» (1:1).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Лука Бьянчин рассказал подробности переговоров бывшего помощника Антонио Конте в миланском «Интере» и лондонском «Челси» Паоло Ваноли с московским «Спартаком».