Тренер «Спартака» Витория назвал несправедливым удаление Литвинова

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался об удалении полузащитника команды Руслана Литвинова в матче 14-го тура чемпионата России против столичного «Спартака».

«Удаление Литвинова мне показалось не самым справедливым. Я принимаю решение арбитра, но хотелось бы отметить не самую хорошую манеру работу судьи. Были ситуации, когда нам давали карточки, а сопернику нет, такие вещи в дерби не очень справедливы», — цитирует Виторию РИА «Новости».

Встреча между «Спартаком» и «Локомотивом», прошедшая на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Банк Арене», завершилась со счетом 1:1. В составе «железнодорожников» мяч забил нидерландский нападающий Гирано Керк. У хозяев отличился Наиль Умяров.

Литвинов был удален за вторую желтую карточку на 35-й минуте.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набравший 25 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 19 баллами располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Локомотив» примет грозненский «Ахмат», а «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром».

Ранее главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль назвал удаление Литвинова негативным фактором для команды.