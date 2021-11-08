«Сочи» после 14-го тура сместил «Локомотив» со второй строчки турнирной таблицы РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» по результатам 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сместил московский «Локомотив» со второй строчки турнирной таблицы первенства.

Сочинцы на своем поле крупно обыграли ЦСКА (4:1). Уже на четвертой минуте полузащитник «Сочи» Артур Юсупов открыл счет в матче. На 14-й минуте форвард Зандер Матео Кассьера удвоил преимущество своей команды. Он же на 16-й минуте довел счет до разгромного — 3:0. Единственный мяч в составе армейского клуба забил Константин Кучаев. В концовке встречи Игорь Юрганов забил четвертый мяч сочинцев.

Подопечные Владимира Федотова набрали 27 очков.

«Железнодорожники» в главном матче тура не смогли обыграть столичный «Спартак». Встреча, прошедшая на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Банк Арене», завершилась со счетом 1:1. В составе красно-зеленых мяч забил нидерландский нападающий Гирано Керк. У хозяев отличился Наиль Умяров.

«Локомотив» после 14 матчей набрал 25 очков и опустился на четвертую строчку турнирной таблицы.

Лидирует в чемпионате России петербургский «Зенит», который в минувшем туре не смог переиграть «Урал» (0:0) в Екатеринбурге. У клуба с берегов Невы 30 очков.

Ранее сообщалось, что одному из болельщиков стало плохо на стадионе после матча между «Спартаком» и «Локомотивом».