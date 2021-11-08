Семин отреагировал на назначение Шевченко на пост главного тренера «Дженоа»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на новость о назначении Андрея Шевченко на пост наставника итальянского «Дженоа».
Напомним, Семин тренировал Шевченко в киевском «Динамо».
«Андрей! Удачи тебе и больших успехов на трудном пути! У тебя все получится!» — написал российский специалист в Instagram.
Украинец сменил на посту наставника команды Давиде Баллардини, который был отправлен в отставку 6 ноября.
В 12 сыгранных матчах нынешнего сезона «Дженоа» набрал девять очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.
Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины 1 августа. Под его руководством национальная команда выиграла 25 матчей, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.
Под руководством Шевченко украинская команда дошла до четвертьфинала чемпионата Европы — 2020, где была разгромлена сборной Англии со счетом 0:4.
Ранее экс-нападающий сборной Украины, а ныне тренер московского «Динамо» Андрей Воронин признался, что не рассчитывает на работу на родине.