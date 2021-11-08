Баринов рассказал, как новая схема выбора капитана помогает игрокам сборной России

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов заявил о готовности стать капитаном национальной команды в предстоящих отборочных матчах чемпионата мира — 2022 против Кипра и Хорватии.

Напомним, что при Валерии Карпине, который возглавил сборную России в конце июля, команда провела пять матчей, и в каждом из них капитанами были пять разных игроков.

«Готовы ли стать капитаном сборной на постоянной основе? Если Карпин примет решение передать капитанскую повязку, я к этому готов. Тренер говорит, что ждет инициативу от игроков? Зачем что-то менять, когда в сборной хорошая атмосфера, все идеально, и каждый футболист чувствует себя в роли капитана.

Решение не закреплять капитанскую повязку за конкретным футболистом помогает всем игрокам чувствовать ответственность в равной мере», — приводит слова хавбека «Матч ТВ».

Сборная России лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

В заключительных матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России сыграет с командами Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит).

Ранее пресс-служба сборной России по футболу обратилась к рэп-исполнителю Мирону Федорову, также известному как Oxxxymiron, с просьбой не выпускать новый альбом в дни матчей отбора ЧМ-2022.