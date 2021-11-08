Полузащитник «Спартака» Литвинов извинился за удаление в матче с «Локомотивом»

Хавбек московского «Спартака» Руслан Литвинов принес извинения за свое удаление в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом» (1:1).

«Понимаю, что серьезно подставил команду, но она смогла исправить мою ошибку. Извиняюсь за этот момент, не смог сдержать эмоции, хотел всеми силами отдаться и помочь команде.

После перерыва «Спартак» преобразился. Наверное, мы заслуживали победу. Судейство? У всех бывают ошибки», – приводит слова футболиста «Матч ТВ».

В середине первого тайма 20-летний футболист нарушил правила в борьбе с хавбеком «железнодорожников» Константином Марадишвили и получил вторую желтую карточку. Первый «горчичник» он заработал на 11-й минуте.

Напомним, встреча, прошедшая на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Банк Арене», завершилась со счетом 1:1. В составе красно-зеленых мяч забил нидерландский нападающий Гирано Керк. У хозяев отличился Наиль Умяров.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набравший 25 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 19 баллами располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Локомотив» примет грозненский «Ахмат», а «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром».

Ранее сообщалось, что «Сочи» после 14-го тура сместил «Локомотив» со второй строчки турнирной таблицы РПЛ.