Сборная России по плаванию выиграла медальный зачет чемпионата Европы

Российские пловцы стали первыми в медальном зачете на чемпионате Европы на короткой воде, который прошел в Казани. На счету отечественных спортсменов 11 золотых, пять серебряных и восемь бронзовых медалей.

Больше всего наград высшей пробы завоевали призер Олимпийских игр — 2020 Климент Колесников и Анастасия Кирпичникова — по три. Колесников победил в заплывах 100 м вольным стилем, 50 и 100 м на спине, Кирпичникова — на дистанциях 400 м, 800 м и 1 500 м вольным стилем.

На второй строчке в медальном зачете расположилась сборная Нидерландов (8-5-5), замыкают тройку лучших представители Испании (7-18-10).

Национальная команда России завоевывает больше всех золотых наград в третьем подряд чемпионате континента.

Ранее сообщалось, что сборную России по плаванию лишили серебряных медалей в смешанной эстафете 4х50 м вольным стилем на чемпионате Европы — 2021 на короткой воде в Казани.

Сборная Польши, занявшая третье место, подала протест на то, что российские пловцы нарушили очередность выступления в эстафете. Протест был удовлетворен. В итоге россияне были дисквалифицированы со второго места.