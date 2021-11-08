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Кавазашвили: на «Спартак» вообще смотреть не могу, это ужас

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РИА Новости

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал результат матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором московский «Спартак» на своем поле сыграл вничью со столичным «Локомотивом».

«Локомотив» сделал все в первом тайме, чтобы подмять под себя «Спартак». А потом красно-зеленые просто подсели физически. Ожидал гораздо больше творчества от «Локомотива» в сегодняшнем матче.

А на «Спартак» я вообще смотреть не могу. футболисты вроде есть, а полузащиты нет. Вечные ошибки в передачах. Бесконечные потери. Это ужас.

Форвардам надо вовремя дать мячи в ноги, чтобы они развивали атаку и завершали. А они не получают пас. Они вынуждены отходить назад. С обороной у нас не лучше. Джикия и Айртон организовали гол самим себе, допустив технические ошибки и потеряв позиции. Слава Богу, что хоть Умяров случайно забил.

А вообще, может красно-белым не надо выходить на поле в полном составе? У «Спартака», чем меньше игроков на поле, тем лучше они играют. Они доказали это после первого тайма. Им явно выгоднее играть в меньшинстве», — приводит слова ветерана Sport24.

Встреча, прошедшая на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Банк Арене», завершилась со счетом 1:1. В составе «железнодорожников» мяч забил нидерландский нападающий Гирано Керк. У хозяев отличился Наиль Умяров.

На 35-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов.

После 14 туров «Спартак» с 19 баллами располагается на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ. В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром».

Ранее главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал информацию о своем возможном уходе из клуба.

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Футбол. Чемпионат России
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