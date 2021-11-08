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Экс-игрок «Зенита» назвал проблему подопечных Семака

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Бывший защитник петербургского «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал результат матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между сине-бело-голубыми и «Уралом» (0:0).

«Удивила ничья с последней командой чемпионата? Нет. К сожалению, есть у «Зенита» такая проблема — отсутствие мотивации в матче со слабыми соперниками. Мы это видели и в прошлом сезоне. Просто игроки понимают, что они сильнее, но это не позволяет им одержать победу. Но не настолько сильнее, чтобы на одной ноге обыгрывать. Хотя бывают игры, когда и на одной ноге обыгрывают», — приводит слова Лепехина Rusfootball.

Встреча между «Уралом» и «Зенитом», прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 0:0. На 51-й минуте прямую красную карточку за грубый фол получил бразильский полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо.

После 14 туров подопечные Сергея Семака набрали 30 очков и занимают первую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Урал» с 11 очками расположился на последнем месте.

В следующем туре чемпионы России на своем поле примут «Нижний Новгород». Матч состоится 19 ноября в 19.00 мск. «Урал» встретится с «Крыльями Советов» в Самаре 20 ноября. Стартовый свисток для команд прозвучит в 14.00 мск.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча против «Урала».

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Футбол. Чемпионат России
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