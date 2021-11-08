Бышовец назвал главную ошибку «Локомотива» в матче со «Спартаком»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал результат матча между московскими «Спартаком» и «Локомотивом» (1:1) в 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Счет матча в пользу конкурентов? Результат в пользу обоих клубов. Красно-белые не смирились с началом матча. Все-таки, какие-то качественные перестановки в команде произошли и нормализовалась обстановка. То же самое и в «Локомотиве». По игре красно-зеленые резко изменили тактику. Даже в матче с «Галатасараем» команда играла на победу. Это очень знаковый момент.

Почему «Спартак» вдесятером смотрелся лучше, чем в полном составе? Потому что «Локомотив», ведя в счете, успокоился. Инициатива перешла «Спартаку», этим они и воспользовались. Забитый мяч Умярова тоже придал дополнительный посыл. Поддержка фанатов — отдельный пункт. Это и гнало красно-белых вперед», — цитирует специалиста «РБ Спорт».

Напомним, встреча, прошедшая на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Банк Арене», завершилась со счетом 1:1. В составе красно-зеленых мяч забил нидерландский нападающий Гирано Керк. У хозяев отличился Наиль Умяров.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив», набравший 25 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства. «Спартак» с 19 баллами располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Локомотив» примет грозненский «Ахмат», а «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром».

Ранее голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме после матча со «Спартаком» заявил, что ему запретили общаться с журналистами.