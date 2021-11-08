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Олимпийская чемпионка Резцова: в сборную России попадают по блату

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова рассказала, что ждет от предстоящего биатлонного сезона.

«До начала Олимпийских игр осталось не так много времени. Подозреваю, что национальной команде будет очень сложно бороться за медали в Пекине. Команда была разобранная, не знаю, как мы будем выглядеть в феврале. Так происходит, когда людей в команду набирают по блату за прошлогодние выступления и 30-е места.

Шашилов (старший тренер женской сборной России по биатлону — «Газета.Ru») сообщил, что он лично определит пять человек из основного состава женской сборной на старт сезона. Поэтому мы ничего и не выигрываем в последнее время! В команду попадают по блату. Пять из шести девчонок он возьмет своих, свердловских. Это ненормально. Выступать должны сильнейшие», — приводит слова олимпийской чемпионки РИА «Новости».

Отметим, что в группе Шашилова на австрийских сборах сборной России тренировались Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Виктория Сливко, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко.

Первый этап Кубка мира-2021/22 пройдет в шведском Эстерсунде с 27 по 28 ноября, второй этап пройдет там же со 2 по 5 декабря. Олимпийские игры — 2022 в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля, на которых будут разыграны 11 комплектов медалей в биатлоне.

Ранее сообщалось, что российские пловцы стали первыми в медальном зачете на чемпионате Европы на короткой воде, который прошел в Казани.

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