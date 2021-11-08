Агент тренера Ваноли ответил на вопрос о переговорах со «Спартаком»

Агент тренера Паоло Ваноли Андреа Д'Амико прокомментировал информацию о возможном назначении итальянского специалиста на пост главного тренера московского «Спартака».

«Ваноли будет новым тренером «Спартака»? Это ложь! «Спартак» не контактировал с Паоло. Так же, как и со мной», — цитирует Д'Амико «Спорт-Экспресс».

Ваноли работал помощником тренера в штабе экс-наставника миланского «Интера» и лондонского «Челси» Антонио Конте.

Действующим главным тренером «Спартака» является португалец Руй Витория. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые, набравшие 19 очков, занимают девятое место в турнирной таблице первенства. В матче 14-го тура чемпионата страны столичный клуб дома сыграл вничью с московским «Локомотивом» (1:1).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Лука Бьянчин рассказал подробности переговоров бывшего помощника Антонио Конте в миланском «Интере» и лондонском «Челси» Паоло Ваноли с московским «Спартаком».