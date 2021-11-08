В «ПСЖ» выступили против вызова Месси в сборную Аргентины

Спортивный директор «Пари-Сен Жермен» Леонардо заявил, что клуб не должен отпускать в сборную Аргентины получивших травмы полузащитника Леандро Паредеса и нападающего Лионеля Месси.

«Мы не согласны с тем, что обязаны отправлять в сборную футболистов, которые, по нашему мнению, находятся в плохой физической форме или на стадии восстановления. Это нелогично, и такие ситуации заслуживают того, чтобы ФИФА урегулировала этот процесс с правовой точки зрения», — цитирует Леонардо Get French Football News.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями. Футболист продолжает лечение после травмы колена.

В активе Паредеса два матча за «ПСЖ» в первенстве страны. Он только вернулся к тренировкам после восстановления от травмы бедра.

В ноябре сборная Аргентины сыграет в матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команд Уругвая (13 ноября) и Бразилии (17 ноября).

Ранее Месси назвал главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.