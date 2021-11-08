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Губерниев считает, что тренера «Спартака» Виторию скоро уволят

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможной отставке главного тренера московского «Спартака» Руя Витории.

«Пока «Спартак» не справляется со своей задачей, нужно ведь занять определенное место. Руй будет уволен рано или поздно. Скорее рано, чем поздно», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые, набравшие 19 очков, занимают девятое место в турнирной таблице первенства. В матче 14-го тура чемпионата страны столичный клуб дома сыграл вничью с московским «Локомотивом» (1:1).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Последнюю победу московский клуб одержал 3 октября в матче десятого тура чемпионата России против грозненского «Ахмата» (1:0).

Ранее сообщалось, что красно-белые ведут переговоры с итальянским специалистом Паоло Ваноли, который работал помощником тренера в штабе экс-наставника миланского «Интера» и лондонского «Челси» Антонио Конте. Однако агент итальянца Андреа Д'Амико отрицает его возможное назначение в «Спартак».

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