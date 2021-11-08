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Голкипер «Спартака» Ребров объявил о завершении карьеры

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РИА Новости

Вратарь московского «Спартака» Артем Ребров объявил о завершении спортивной карьеры.

«Когда Александр Ступников сделал это фото несколько лет назад и показал мне, то я сказал ему, что это будет фото в инста, когда я закончу профессиональную карьеру!

С того дня я боялся, что когда-то этот день настанет и нужно будет сдержать слово. И вот, после недельного отсутствия в социальных сетях, выставляя фото, я чувствую себя абсолютно спокойным и уверенным в том, что делаю!» — написал Ребров в Instagram.

Голкипер выступал за «Спартак» с 2011 года. Всего он принял участие в 131 матче, в 47 из них он не пропустил мячей. Вместе с командой он стал чемпионом России сезона-2016/2017 и завоевал Суперкубок страны 2017 года.

В последний раз Ребров выходил на поле в октябре 2020-го во встрече Кубка России против красноярского «Енисея» (0:1).

Ранее голкипер «Спартака» Артем Ребров, получивший должность технического координатора в клубе, заявил, что собирается провести прощальный матч.

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Футбол. Чемпионат России
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