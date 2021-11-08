Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура
Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
Тюменский кот-долгожитель попал в Книгу рекордов России 04:20
В Гидрометцентре объяснили, почему в Москве на этой... 04:13
В Кемерове инвалид без ног был вынужден ползти... 04:10
Тренер ЦСКА Березуцкий недоволен Чаловым и ищет ему замену 04:07
«Коммерсантъ» раскрыл сроки встречи Путина и Байдена 03:51
Федерации триатлона России грозит отстранение за нарушение... 03:50
Глава Минэнерго не исключил финансирование газопровода «Союз... 03:46
«Разговоры явно затянулись»: РФ попросила начать арбитраж с США... 03:45
В Хэйхэ заплатят $15,6 тыс. за помощь в поиске... 03:33
Россияне описали типичного полицейского 03:31

Игрок «Зенита» Клаудиньо извинился перед футболистом «Урала» за грубый фол

close
100%
РИА Новости

Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо высказался о своем удалении в матче 14-го тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала».

«Фол в эпизоде с Адамовым с моей стороны был. Но, конечно, не хотел сыграть так грубо. И даже пытался убрать ногу. Но получилось так, как получилось. К слову, это было мое первое нарушение в игре, поэтому была мысль, что судья поступил со мной слишком жестко. Честно говоря, думал желтая, но точно не красная. В любом случае, хотел бы извиниться перед Адамовым», — цитирует Клаудиньо «Матч ТВ».

Встреча между «Уралом» и «Зенитом», прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 0:0. На 51-й минуте прямую красную карточку за грубый фол получил бразильский полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо.

После 14 туров подопечные Сергея Семака набрали 30 очков и занимают первую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Урал» с 11 очками расположился на последнем месте.

Ранее бывший защитник петербургского «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал результат матча между «Уралом» и «Зенитом».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+